A chanceler Angela Merkel convocou os líderes dos 16 estados regionais da Alemanha para uma inesperada reunião de crise em meio aos protestos contra as novas medidas anticovid anunciadas por seu governo, anunciou o líder de seu partido, CDU.



"A chanceler convidou os ministros presidentes (dos estados regionais) com pouca antecedência para hoje às 11h00 e acredito que falaremos de maneira muito crítica sobre o que aconteceu há dois dias", declarou Armin Laschet em uma reunião do Parlamento do estado de Renânia do Norte-Westfalia.



Merkel e os líderes regionais enfrentam duras críticas por sua decisão de prolongar e endurecer as medidas de confinamento para o feriado da Semana Santa.