China denuncia 'hipocrisia' da Europa por convocação de embaixadores

A China denunciou, nesta quarta-feira (24), "a intimidação e a hipocrisia" dos europeus, após a convocação de embaixadores chineses em vários países pelas sanções adotadas por Pequim contra parlamentares e organizações.



"A China não aceita essa forma irracional de alguns países europeus convocarem seus embaixadores", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, à imprensa.



Em sua convocação, os embaixadores chineses "expuseram claramente a posição" de seu país e "protestaram de maneira solene contra os europeus".



Depois da Holanda na segunda-feira, Alemanha, França, Dinamarca, Suécia e Lituânia convocaram ontem os embaixadores chineses em suas respectivas capitais. Bélgica e Itália devem fazer o mesmo, após as sanções adotadas por Pequim contra dez parlamentares europeus.



A China respondeu desta forma à imposição de sanções por parte da União Europeia pela repressão contra a minoria muçulmana de uigures na região autônoma de Xinjiang (noroeste).



Diante da convocação de embaixadores chineses decidida por alguns países europeus, a China fez o mesmo com diplomatas dessas nações sediados em Pequim.