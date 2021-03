Fotógrafo da AP detido em Mianmar foi solto

O fotógrafo birmanês da Associated Press, preso no final de fevereiro quando cobria manifestações contra a junta militar, foi libertado nesta quarta-feira (24) - informou o próprio profissional à AFP.



"Estou em bom estado de saúde", declarou Thein Zaw.



"As acusações contra mim foram retiradas", acrescentou o jovem, que havia sido acusado de "espalhar notícias falsas".



Pouco antes de sua saída da prisão, a agência de notícias americana anunciou que ele seria libertado durante o dia.



Hoje, mais de 600 pessoas detidas desde o golpe de 1º de fevereiro foram postas em liberdade pela junta, que continua mantendo centenas de civis incomunicáveis, incluindo a ex-líder Aung San Suu Kyi.



A violenta repressão às manifestações pró-democracia deixou até o momento um balanço de 275 civis mortos, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos (AAPP). Pode haver mais vítimas, já que centenas de detidos estão desaparecidos.