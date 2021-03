O mercado do petróleo caiu nesta terça-feira a um mínimo em seis semanas, com reduções de 6% nos preços dos barris de referência devido aos confinamentos na Europa, que colocam em dúvida a demanda de óleo cru.



O preço do WTI para entrega em maio diminuiu 6,17%, a 57,76 dólares, em Nova York. O barril do Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo mês caiu 5,92%, a 60,79 dólares. Os dois contratos caíram mais de 6% na semana passada.



Para Matt Smith, da ClipperData, outros fatores também explicam esse desempenho: "O dólar está extremamente forte e as compras na Ásia diminuem, isso tudo antes do relatório semanal sobre as reservas americanas, que, talvez, tampouco será bom."