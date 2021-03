A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira, em um mercado preocupado com os novos confinamentos na Europa e o aumento dos casos de coronavírus.



O Dow Jones caiu 0,94%, a 32.423,15 pontos. O índice tecnológico, Nasdaq, cedeu 1,12%, a 13.227,70 pontos. O S&P; 500 caiu 0,76%, a 3.910,52 unidades.



O vírus voltou hoje ao centro das preocupações do mercado, depois que a Alemanha anunciou um confinamento reforçado no período da Páscoa. Além disso, um terço dos franceses estão novamente confinados desde o último sábado.