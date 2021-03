Chanceleres de China e Rússia discutem resposta contra sanções de EUA e UE

O conselheiro de Estado e ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reuniu na segunda-feira, 22, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, para discutir uma possível resposta conjunta às sanções impostas a ambos países pelos Estados Unidos e União Europeia.



"Os dois chanceleres disseram que a comunidade internacional acredita que os Estados Unidos devem refletir sobre os danos que causaram à paz e ao desenvolvimento global nos últimos anos, deter o bullying unilateral, parar de interferir nos assuntos internos de outros países e parar de formar pequenos círculos para buscar confronto de bloco", disse o Ministério das Relações Exteriores chinês em nota oficial.



Os chanceleres também discutiram o impasse sobre o programa nuclear no Irã. Ambos defenderam que os EUA devem "revogar as sanções unilaterais" contra o país e "voltar incondicionalmente" ao Plano de Ação Global Conjunto (JCPOA), o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano.



Wang e Lavrov também solicitaram ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que seja convocada uma reunião para debater as questões internacionais de interesse do grupo.



"Em um momento de crescente turbulência política global, a reunião é particularmente necessária para estabelecer diálogo direto sobre como resolver os problemas comuns da humanidade", disse Wang.