Biden participará de cúpula europeia em vídeoconferência

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden participará na quinta-feira (25) da cúpula dos líderes europeus que será realizada mediante vídeoconferência, anunciou nesta terça (23) o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel.



"Convidei o presidente dos Estados Unidos para se juntar à nossa reunião para que compartilhe sua visão sobre nossa futura cooperação", anunciou Michel no Twitter. Seu porta-voz acrescentou que a participação de Biden ocorrerá na noite de quinta-feira.



Simultaneamente, a Casa Branca informou que Biden conversará com os líderes europeus sobre "seu desejo de revitalizar as relações entre a UE e os EUA, trabalhar juntos para combater a pandemia e a mudança climática".



"Também discutirá interesses compartilhados de relações internacionais, incluindo China e Rússia", informou a Casa Branca.



Os líderes europeus terão dois dias de conversas em uma cúpula virtual, com uma agenda voltada para a análise das relações com a Turquia e a Rússia.



A UE aprovou na segunda-feira sanções contra funcionários chineses pela repressão da minoria uigur, e Pequim reagiu furiosamente com sua própria lista de medidas restritivas contra 10 cidadãos europeus, incluindo cinco eurodeputados.



No mesmo dia, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido se juntaram às sanções aos funcionários chineses.