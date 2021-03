Disparo de foguete a partir de Gaza contra Israel

Um foguete foi lançado nesta terça-feira (23) da Faixa de Gaza em direção a Israel, que realiza eleições legislativas, anunciou o exército israelense.



"Um foguete foi lançado de Gaza para o território israelense", disse o exército em um comunicado.



Contactado pela AFP, um porta-voz militar informou que o projétil caiu em um terreno baldio no sul do país.



Pouco antes desse disparo, que não foi reivindicado até o momento, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estava na cidade de Bersheeva, localizada a cerca de 50 km da Faixa de Gaza, no deserto de Neguev (sul), para pedir o voto da população local.



Israel foi às runas pela quarta vez em menos de dois anos nesta terça-feira.



Netanyahu viajou para a região fronteiriça com Gaza para tentar mobilizar a população beduína de Neguev, depois de falar com Mansur Abas, chefe de um partido árabe local.