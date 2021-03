Pintura de Basquiat é leiloada em Hong Kong por US$ 41,8 milhões

O quadro "Warrior" de Jean-Michel Basquiat foi arrematado nesta terça-feira (23) por 41,8 milhões de dólares, o preço mais alto para uma obra do Ocidente na Ásia, em leilão organizado pela Christie's em Hong Kong, em venda transmitida pela Internet.



O preço final da obra, concebida em 1982, foi ligeiramente superior às estimativas, que estavam entre US$ 31 milhões e US$ 41 milhões.



Pintada em acrílico e spray sobre um painel de madeira, a pintura é considerada por especialistas como a obra emblemática do pintor americano.



Foi vendida depois de "um intenso cabo de guerra no leilão, com duração de dez minutos, entre Hong Kong e Nova York", disse a Christie's em um comunicado.



A pintura é interpretada como uma obra semi-autobiográfica de Basquiat, que enfatizou nela as desigualdades sociais e a falta de representação dos negros no mundo da arte.



O quadro havia sido vendido em 2012 para um colecionador americano na Sotheby's de Londres por US$ 8,7 milhões, mas seu preço disparou com a crescente demanda por obras de mestres ocidentais na Ásia.



"Warrior de Jean-Michel Basquiat é um retrato imponente e autoritário, que demonstra amplamente porque este artista é considerado um dos pintores mais importantes" do último meio século, segundo a casa de leilões.



A popularidade de Basquiat explodiu nos últimos anos, alimentando preços exorbitantes de suas obras em leilões.



Um de seus desenhos, "Untitled", foi vendido no ano passado por US$ 15,2 milhões na Sotheby's de Nova York.



