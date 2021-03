O júri que vai participar do julgamento do policial branco acusado da morte de George Floyd em maio passado foi constituído nesta terça-feira (23) em um tribunal de Minneapolis, abrindo caminho para o início do processo judicial na próxima segunda-feira.



A seleção dos 12 jurados e três suplentes, que durou 11 dias, terminou nesta terça com a confirmação dos escolhidos, depois que uma centena de cidadãos foram descartados após interrogatório.