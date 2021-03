Coronavírus: mesmo com vacinação contra covid adiantada, Chile ordena confinamento de 70% da população

Número de novos casos de covid-19 no Chile aumentou 17% na última semana, segundo o governo (foto: Getty Images)

Para combater o aumento de casos de coronavírus, mais de 13 milhões de pessoas voltarão a cumprir quarentena no Chile a partir de quinta-feira (25/03), segundo anúncio do Ministério da Saúde do país.

A medida foi tomada porque, na última semana, os novos casos aumentaram 17%. Nas duas últimas semanas, o aumento foi de 36%, conforme afirmou o ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris.





Em 24 horas, mais de 6 mil novos casos de covid-19 foram detectados no Chile e 80 mortes foram registradas, segundo o governo.

O aumento do número de casos ocorre apesar de a campanha de vacinação no país ser uma das mais avançadas da região.

"A quarentena é dolorosa, difícil, mas dado o avanço da circulação do vírus, temos que tomar essas medidas tendo em mente a saúde das pessoas", argumentou o ministro.

Como resultado das novas restrições, um total de 42 comunas, das quais 21 pertencem à Região Metropolitana de Santiago, ficarão novamente confinadas a partir de quinta-feira. As outras 21 comunas pertencem às regiões de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío e Los Lagos.

O total de pessoas que ficarão confinadas nessas áreas (cerca de 19 milhões) corresponde a quase 70% da população chilena.

Como medida adicional, a partir de sábado (27/03), serão eliminadas as autorizações de viagens individuais nos finais de semana e feriados, anunciou a subsecretária de Saúde Pública, Paula Daza.

"Precisamos controlar a pandemia e, para isso, diminuir a mobilidade", disse.

Especialistas consultados pela BBC no início de março concordam que as causas do novo aumento são diversas e se devem a motivos que vão desde as políticas implementadas para conter o vírus desde o início da pandemia até ao cansaço pelas medidas um ano depois. Um dos motivos para o aumento no começo deste ano, segundo eles, foi o relaxamento de certas restrições de mobilidade durante os meses de verão.

Vacinação avançada

A situação atual no Chile é vista por muitos como um alerta para outros países da América Latina porque o aumento de casos e restrições ocorrem apesar de o país estar na vanguarda da campanha de vacinação contra o coronavírus.

Grande parte da população do Chile retornará à quarentena, apesar do avanço da vacinação (foto: Getty Images)

O Chile está entre os países que mais administraram doses de vacina contra a covid por 100 mil habitantes. Até o início desta semana, aparecia praticamente empatado com o Reino Unido, ambos atrás apenas de Israel e Emirados Árabes Unidos, segundo levantamento realizado pela Universidade de Oxford.

Até esta segunda-feira (22/03), mais de 2,9 milhões de pessoas já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19 no Chile, de acordo com o Ministério da Saúde.

Até esta data, um total de 5.642.004 pessoas foram vacinadas em todo o país.

Desde o início da pandemia, o Chile registrou 938.094 casos de covid-19 e 22.359 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde.

