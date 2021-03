Uma obra do artista urbano inglês Banksy foi vendida, nesta terça-feira (23), em um leilão em Londres, por £ 16,758 milhões (US$ 23,1 milhões) - uma quantia recorde para este artista e que será doada, em sua totalidade, para a saúde pública britânica em plena pandemia.



Estimada inicialmente entre £ 2,5 milhões e £ 3,5 milhões, esta obra em preto e branco intitulada "Game Changer" acabou sendo leiloada na Christie's por quase cinco vezes esse preço. Com isso, superou o recorde anterior de Banksy, de £ 9,9 milhões, por "O Parlamento dos macacos".