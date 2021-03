Biden parabeniza Grécia pelo 'histórico' bicentenário de sua independência

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse em uma mensagem de felicitações à Grécia pelo bicentenário da Guerra da Independência que Atenas é um "aliado crucial" com o qual seu governo planeja reforçar relações, informou a Presidência grega nesta terça-feira (23).



"Os lutadores da liberdade de 1821 se inspiraram nos ideais e nas ações de nossa revolução, assim como os revolucionários americanos e nossos pais fundadores se inspiraram no exemplo da democracia ateniense", escreveu Biden na carta dirigida à presidente Katerina Sakellaropoulou.



Ele acrescentou que "a Grécia é um aliado crucial da Aliança Atlântica (OTAN) e um amigo próximo dos Estados Unidos".



O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que viajou para a base naval de Souda na ilha meridional de Creta para visitar o porta-aviões USS Dwight Eisenhower, agradeceu ao presidente americano por "sua calorosa mensagem".



Ele elogiou "os laços políticos, econômicos e sociais" entre os dois países, que atualmente estão "mais fortes do que nunca", destacou.



Atenas receberá na quinta-feira uma série de eventos para celebrar o levante popular de 25 de março de 1821, ponto de partida da Guerra da Independência do Império Otomano, que durou uma década.