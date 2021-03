Três soldados russos morrem em acidente de avião militar

Três soldados russos morreram nesta terça-feira (23) quando seu assento ejetor foi ativado por engano quando seu avião militar Tupolev-22M decolou na região de Kaluga, no centro da Rússia, informaram as agências de notícias russas, citando fontes oficiais.



"Em 23 de março, durante os preparativos para o voo de um Tu-22M3 (...), o sistema de assentos ejetores foi ativado acidentalmente", explicou o ministério da Defesa à imprensa local.



"Como não havia altura suficiente para que os paraquedas se abrissem, três membros da tripulação morreram", acrescentaram essas fontes.



Um quarto militar sobreviveu e foi hospitalizado, disse uma fonte militar citada pela agência russa TASS.



O ministério da Defesa explicou que uma comissão foi ao local do incidente, a cerca de 190 km ao sudoeste de Moscou, para investigar o ocorrido.



O Tupolev Tu-22M é um bombardeiro supersônico de longo alcance que começou a realizar voos em 1977, na época soviética. Atualmente, a Rússia o utiliza nos bombardeios que realiza no território sírio.



Os acidentes com este tipo de avião são tragicamente comuns. Em janeiro de 2019, um Tupolev Tu-22M caiu ao pousar perto da região de Murmansk (norte) e três de seus tripulantes morreram, o quarto ficou ferido.