O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acredita que as eleições desta terça-feira (23), as quartas em dois anos, podem acabar com a crise política no país.



"Espero que sejam as últimas eleições", disse o chefe de Governo, 71 anos, depois de votar em Jerusalém.



Netanyahu está no cargo desde 2009. Nas três últimas eleições legislativas não houve um vencedor claro, o que o obrigou a formar alianças de governo que duraram poucos meses.