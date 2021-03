EUA aumenta pressão sobre Alemanha por gasoduto Nord Stream 2

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse nesta terça-feira (23) que advertirá o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, sobre eventuais sanções pelo gasoduto Nord Stream 2, que unirá Alemanha e Rússia.



"O presidente Joe Biden foi muito claro ao dizer que acredita que o gasoduto é uma má ideia. É ruim para a Europa e para os Estados Unidos", disse o secretário americano em entrevista coletiva na sede da Otan, em Bruxelas.



Blinken chegou a Bruxelas para uma reunião de dois dias dos chanceleres dos países-membros da OTAN, em sua primeira viagem oficial à Europa desde que assumiu o cargo. Em Bruxelas, deve conversar pessoalmente com Maas.



Blinken observou que o projeto Nord Stream 2 representa uma "contradição com os próprios objetivos" de segurança energética da União Europeia (UE) e pode minar os interesses de Ucrânia, Polônia e outros aliados do bloco.



"Estou convencido de que terei a oportunidade de reiterar isso, incluindo a lei dos Estados Unidos que nos obriga a aplicar sanções às empresas que participam" desse ambicioso projeto.



Antes desta viagem, Blinken pediu a "qualquer entidade envolvida" no projeto do gasoduto Nord Stream 2 que se desligue dele imediatamente.



Segundo ele, o gasoduto é um "projeto geopolítico russo destinado a dividir a Europa" e a enfraquecer a segurança energética europeia.



O gasoduto Nord Stream 2 atravessa o Mar Báltico e é projetado para aumentar significativamente o potencial de fornecimento de gás russo para a Alemanha.



Este projeto também enfrenta forte resistência na própria UE, e o Parlamento Europeu pressiona para que sua construção seja interrompida.