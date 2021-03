Petróleo se estabiliza após semana de forte baixa

Os preços do petróleo se estabilizaram nesta segunda-feira (22) depois de uma semana de forte baixa, em um mercado preocupado com a volta dos confinamentos que ameaçam a demanda da commodity.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 64,62 dólares em Londres, em baixa de 0,14% em relação ao fechamento da sexta-feira.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril subiu 0,21% a 61,55 dólares. Enquanto isso, o barril de Brent para entrega em maio, que será a referência do mercado a partir da terça-feira, subiu 0,19% a 61,56 dólares.



Na semana passada, os dois contratos perderam mais de 6%.



Para Louise Dickson, analista da Rystad Energy, "há um pessimismo residual no mercado quando a Europa, ao invés de finalmente reabrir (seus negócios), há um aumento de casos de coronavírus, que forçam muitos países a restabelecer ou prolongar o confinamento".



"As campanhas de vacinação não foram tão rápidas quanto o mercado esperava e, consequentemente, isso terá um efeito na reativação da demanda de petróleo", acrescentou.



