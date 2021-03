Partido governista lidera legislativas na República Centro-africana

O partido do presidente Faustin Archange Touadéra lidera as eleições legislativas na República Centro-africana, mas ainda longe da maioria absoluta, com 25 dos 140 assentos, segundo resultados oficiais provisórios.



Em 14 de março, houve um segundo turno em algumas circunscrições, paralela a um novo primeiro turno em muitas outras. As eleições presidenciais e legislativas de 27 de dezembro não puderam ser celebradas de forma segura na maioria do país devido a uma ofensiva rebelde para evitar a reeleição de Touadéra.



No fim de outubro, menos de um em cada três eleitores teve a oportunidade de ir às urnas por causa da insegurança, o que impediu que se anunciasse a reeleição do presidente em fim de mandato, com 51,3% dos votos de menos de um terço do 1,2 milhão de habilitados a votar.



No entanto, o primeiro turno paralelo das legislativas só permitiu a eleição de 22 deputados e foi organizado um segundo turno para uma minoria de distritos eleitorais em 14 de março, assim como um novo primeiro turno para o restante.



Ao final da votação de 14 de março, foram eleitos 25 deputados do Movimento Corações Unidos (MCU), de Touadéra, dos 140 assentos da Assembleia Nacional, de acordo com resultados provisórios divulgados nesta segunda-feira pela Autoridade Nacional Eleitoral (ANE).



No entanto, os resultados de 14 de março ainda não foram confirmados pelo Tribunal Constitucional após examinar as apelações apresentadas.



Por enquanto, é difícil dizer como se distribuem, entre maioria e oposição, os outros postos já eleitos, embora restem no total 49 assentos para decidir para um segundo turno, cuja data ainda não foi anunciada.