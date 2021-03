Manifestantes exigem libertação de estudantes sequestrados

Dezenas de manifestantes se concentraram em Kaduna (norte da Nigéria) e bloquearam uma das principais rotas da região para exigir a libertação de 39 estudantes sequestrados há dez dias.



Os manifestantes - colegas de turma ou familiares dos sequestrados - ergueram uma barricada em frente a um instituto profissionalizante de nível médio, situado no subúrbio da capital do estado, o que provocou um forte engarrafamento, segundo um jornalista da AFP.



Em 11 de março, um grupo atacou o internato do instituto e sequestrou um grupo de estudantes para pedir resgate.



O exército conseguiu resgatar quase 180 estudantes. Mas outros 39 continuam reféns.



Os manifestantes exibiram cartazes que diziam "Tragam nossos filhos" ou "É um crime ir para a escola?".



As mães dos estudantes sequestrados (de 17 anos ou mais) mostraram suas fotografias e choraram sentadas na rodovia.



"Deus! Suplicamos que tenhas misericórdia de nós, que ajudes a salvar nossos filhos", implorou uma mãe vestida de preto, com os dois braços erguidos para o alto, em sinal de súplica.



Kambai Sam, presidente de uma associação de pais de estudantes sequestrados, criticou duramente a gestão desta crise por parte das autoridades.



"Tivemos confiança no governo e no pessoal do estabelecimento para liberar nossas crianças sãs e salvas, mas não foi assim", condenou.



Este é pelo menos o quinto sequestro em uma escola na Nigéria nos últimos três meses.