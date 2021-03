Laboratório alemão CureVac inclui variantes em seus ensaios clínicos

O laboratório alemão CureVac, que desenvolve uma vacina contra a covid-19 à base de RNA mensageiro, anunciou nesta segunda-feira (22) que incluiu em seus ensaios as novas variantes do coronavírus e confirmou seu objetivo de entrar no mercado no segundo trimestre.



A empresa de biotecnologia justifica esta inclusão na "propagação rápida das novas variantes do vírus" na América Latina e na Europa, onde realiza desde o fim de 2020 sua terceira e última fase de testes clínicos, segundo um comunicado.



Trata-se de provar nestas regiões "a eficácia do candidato à vacina para as variantes específicas" da Covid-19, acrescentou a empresa.



"Nosso objetivo é proteger a população e em particular os grupos de idade de risco (...)", declarou Ulrike Gnad Vogt, diretora de desenvolvimento no CureVac.



O Curevac afirma estar discutindo o tema com a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que já faz um exame contínuo de sua vacina.



O laboratório "espera dados dos dois testes clínicos no segundo trimestre" e "confirma sua intenção de submeter a demanda de aprovação formal" também no segundo trimestre.



O CureVac aliou-se aos gigantes farmacêuticos suíço Novartis e alemão Bayer, que participarão das fases de produção futuras, quando a falta de vacinas em escala mundial é um dos principais obstáculos na luta contra a pandemia.



A Comissão Europeia já assinou um contrato com o CureVac em torno da compra de 405 milhões de doses.



Quatro outras vacinas já foram autorizadas na UE, a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, baseadas na tecnologia de RNA mensageiro, e as da AstraZeneca e da Johnson & Johnson, na de vetor viral.



A vacina russa Sputnik V está sendo examinada pela EMA desde 4 de março.