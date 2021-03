Suposto parceiro do presidente de Honduras é condenado por narcotráfico nos EUA

Um júri de Nova York declarou culpado por tráfico de drogas o hondurenho Geovanny Fuentes Ramírez, que, segundo promotores americanos, era parceiro do presidente de Honduras no tráfico de toneladas de cocaína para os Estados Unidos.



Após um julgamento de duas semanas e deliberações que duraram um dia e meio, o júri decidiu por unanimidade que Fuentes é culpado dos três crimes de narcotráfico e porte de armas pelos quais foi acusado.



O julgamento de Fuentes no tribunal federal de Manhattan abordou a corrupção arraigada no mais alto escalão político do país centro-americano, assim como na polícia, nas forças armadas e no sistema judiciário.



Promotores do distrito sul de Nova York disseram no processo que todos os presidentes hondurenhos desde 2006 receberam propina de traficantes em troca de proteção e da promessa de não serem extraditados.



- "Entupir os narizes dos gringos" -



Uma testemunha que colaborou com a justiça relatou ao júri que em 2013 viu Fuentes entregar a Juan Orlando Hernández, então chefe do Congresso Nacional e candidato à presidência de Honduras, 25 mil dólares em propina em troca de proteção.



Os promotores afirmaram no julgamento que Hernández foi ainda mais longe e se associou a Fuentes para produzir cocaína em um laboratório instalado em Cerro Negro, em Honduras, e traficar drogas para os EUA, ainda que não tenham o acusado formalmente.



"Juan Orlando Hernández não queria apenas o dinheiro do réu (em propina), ele queria ter acesso à cocaína do réu (...) para que pudesse exportá-la" para os Estados Unidos, disse o promotor Michael Lockard na sexta-feira, em sua declaração de encerramento do julgamento de Fuentes.



A testemunha, um contador que lavava dinheiro da droga e que foi apresentado com um nome falso por motivos de segurança, afirmou ao júri que nesse encontro com Fuentes o presidente disse: "Seremos intocáveis (...) Vamos entupir os narizes dos gringos de drogas e eles não vão nem notar".



O promotor Lockard garantiu no julgamento que o irmão do presidente, Tony Hernández, "como Juan Orlando Hernández, era um dos sócios do réu no tráfico de drogas. É o homem que dirigia o narcotráfico de Juan Orlando".



O ex-líder do cartel hondurenho Los Cachiros, Leonel Rivera, que confessa ter matado ou ordenado a morte de 78 pessoas e que colaborou com a promotoria, disse em depoimento, por sua vez, que pagou a Juan Orlando Hernández 250 mil dólares em troca de proteção.



O presidente de Honduras nega todas as acusações. Ele alega que Rivera está mentindo para reduzir sua pena de prisão e para se vingar de sua luta contra o tráfico de drogas.



"Qualquer narrativa sobre a batalha contra o narcotráfico em Honduras que omita a redução sem precedentes de 95% (dados oficiais dos EUA) que alcançamos é geralmente apenas um veículo para manchetes dramáticas para promover o falso depoimento dos traficantes que derrotamos", publicou Hernández no Twitter nesta segunda.



A sentença de Geovanny Fuentes foi marcada para 22 de junho. Já a de Juan Antonio "Tony" Hernández, irmão do presidente de Honduras e condenado em 2019 pelo tráfico de 185 toneladas de cocaína para os EUA, será anunciada em 30 de março pelo juiz Kevin Castel, o mesmo que presidiu o processo de Fuentes.



Fabio Lobo, filho do ex-presidente hondurenho Porfirio "Pepe" Lobo (2010-2014), foi condenado em 2017 em Nova York a 24 anos de prisão pelo tráfico de 1,4 tonelada de cocaína.