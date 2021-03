EUA impõem sanções a duas autoridades chinesas por 'abusos de direitos humanos'

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda, 22, a aplicação de sanções a duas autoridades chinesas por envolvimento "em sérios abusos de direitos humanos contra minorias étnicas" na região de Xinjiang, segundo comunicado.



De acordo com a nota, os alvos das punições serão o secretário do Comitê do Partido do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang (XPCC), Wang Junzheng, o diretor do Departamento de Segurança Pública de Xinjiang (XPSB), Chen Mingguo.



"O Tesouro está empenhado em promover a responsabilização pelos abusos dos direitos humanos do governo chinês, incluindo detenção arbitrária e tortura contra uigures e outras minorias étnicas", salientou a diretora do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros Andrea M. Gacki.



A medida intensifica à crescente pressão de potencias ocidentais sobre o país asiático devido às suspeitas de crimes de direitos humanos. Recentemente, União Europeia, Canadá e Reino Unido também impuseram sanções semelhantes, conforme destaca o comunicado.