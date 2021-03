Premiê do Líbano acusa presidente de bloquear formação de novo governo

O primeiro-ministro designado do Líbano, Saad Hariri, e o presidente Michel Aoun fracassaram mais uma vez, nesta segunda-feira (22), em sua tentativa de chegar a um acordo para a formação de um novo governo, após vários meses de um persistente bloqueio que mergulha o país em uma crise econômica.



O Líbano vive uma desvalorização da libra libanesa e uma explosão da pobreza e do desemprego, com uma erosão do poder aquisitivo e uma precarização que alimenta a revolta da população, protagonista de manifestações e bloqueios de estradas esporádicos.



Nesta segunda-feira, em um discurso transmitido pela televisão, o primeiro-ministro Hariri atacou o presidente Aoun ao final de uma breve entrevista entre ambos. Censurou-o por dificultar a formação do governo, ao insistir em uma minoria de bloqueio na próxima equipe ministerial e ao buscar impor um divisão por partido.



Hariri reiterou sua intenção de formar um governo de tecnocratas "encarregado de lançar reformas e frear o colapso, sem obstáculos, ou considerações partidárias estreitas".



Para o primeiro-ministro, é "a única e última chance para o país".



Ele relatou ter submetido ao presidente Aoun um "esboço" do governo "por 100 dias" e que está aberto "a qualquer sugestão, ou emenda".



Um dos pilares da classe política tradicional e três vezes primeiro-ministro, Hariri foi encarregado, no final de outubro passado - um ano após sua queda sob a pressão dos protestos de rua -, de formar um novo governo. Espera-se a adoção urgente de reformas.



Cinco meses depois, porém, os partidos continuam absorvidos por suas habituais barganhas e disputam a distribuição dos ministérios como se nada estivesse acontecendo, em um país multiconfessional, onde os líderes de cada comunidade decidem tudo.



Em agosto de 2020, o governo atual renunciou, após a explosão devastadora no porto de Beirute, que deixou mais de 200 mortos e milhares de feridos.