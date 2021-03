Erupção vulcânica no Extremo-Oriente russo atrai turistas

A espetacular erupção de um vulcão em Kamchatka atraiu turistas desta região do Extremo-Oriente russo, dispostos a arriscar suas vidas tirando selfies e provocando a reação dos serviços de resgate.



Klyuchevskoy, o vulcão mais alto da Eurásia e um dos maiores em atividade no mundo, com pico a 4.750 metros de altitude, entrou em erupção lateral no final de fevereiro, expelindo bombas vulcânicas e lava.



Nesta segunda-feira (22), a intensidade da erupção diminuiu "significativamente, mas continua a ser monitorada de perto, pois é possível que se intensifique novamente", afirma a equpe de resposta às erupções vulcânica de Kamchatka (KVERT).



Nos dias anteriores, vários curiosos se aventuraram a tirar uma foto à beira da cratera, com os fluxos de lava ao fundo, ou mesmo assando salsichas.



As redes sociais se encheram de selfies e causaram grande consternação na comunidade científica e nos serviços de resgate, que alertaram para os perigos dessa exposição.



"É perigoso. Esses caras são imprudentes e tiveram apenas sorte que tudo tenha terminado bem", disse a diretora do KVERT, Olga Guirina, em 18 de março, citada pela agência de notícias RIA Novosti.



