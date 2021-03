Apesar de segurança comprovada, confiança em vacina da AstraZeneca cai na Europa

A confiança de cidadãos europeus na vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford caiu substancialmente, aponta pesquisa do instituto YouGov. A mudança vem após países como Itália e Espanha terem suspendido temporariamente o imunizante por suspeitas de relação com casos de trombose. A hipótese, contudo, foi descartada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), e a utilização da vacina foi normalizada.



Nesta segunda-feira, 22, a farmacêutica anglo-sueca divulgou estudo conduzido nos EUA em que aponta eficácia de 79% do imunizante contra casos sintomáticos de covid-19 e descartou o risco de coágulos sanguíneos.



Ainda assim, de acordo com a pesquisa do YouGov, a maioria da população de França, Alemanha, Espanha e Itália não confia na segurança da vacina da AstraZeneca. Apenas 32% dos alemães disseram considerar o imunizante seguro, ante 43% em levantamento anterior.



Na Itália, a confiança caiu de 54% para 36%; na Espanha, de 59% para 38%, e na França, de 33% para 23%. Apenas no Reino Unido o crédito dado à "vacina inglesa" se mantém em níveis elevados, embora tenha caído de 81% para 77% da população, ainda segundo dados do instituto de pesquisa.