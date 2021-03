Rússia lamenta recusa dos EUA a diálogo público entre Putin e Joe Biden

(foto: AFP / POOL / Eric BARADAT AND Pavel Golovkin)

A Rússia lamentou nesta segunda-feira (22/03) a recusa dos Estados Unidos a manter um diálogo público entre Vladimir Putin e Joe Biden, por iniciativa do presidente russo, após seuverbal da semana passada."É outra oportunidade perdida para romper a estagnação dasrusso-americanas que existe por culpa de Washington", afirmou o ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.Vladimir Putin propôs ao colega americano um encontro público porpara falar sobre vários temas.De acordo com a diplomacia russa, "a parte americana não apoiou a proposta" de Putin, que queria abordar "os problemas bilaterais que se acumulam e a questão daestratégica".O presidente russo apresentou a ideia na quinta-feira, após uma troca de declarações entre ambos, na qual Biden chamou Putin de "assassino" e este respondeu "aquele que diz é que é".Após as declarações de Biden, Moscou chamou para consultas seuem Washington, Anatoli Antonov.O Kremlin também denunciou nesta segunda-feira ade sanções contra a Rússia depois que Washington adotou novas medidas na semana passada."A determinação de anunciarde nossos adversários, especialmente Estados Unidos, continua crescendo", afirmou o porta-voz presidencial russo Dmitri Peskov em uma entrevista coletiva.Desde sua chegada à Casa Branca em janeiro, Biden mostra grande firmeza em relação ao Kremlin, em contraste com seuDonald Trump.