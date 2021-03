Criadores da vacina russa Sputnik V criticam 'preconceito' de comissário europeu

Os criadores da vacina russa contra o coronavírus acusaram, nesta segunda-feira (22), o comissário europeu, Thierry Breton, de "preconceito" por ter afirmado que a União Europeia (UE) não tem necessidade da Sputnik V.



"Os preconceitos levam ao fracasso. E os fracassos de Breton são claros para muitas pessoas na UE", disse no Twitter a conta oficial da vacina russa, referindo-se aos atrasos na campanha de vacinação na Europa.



Breton, responsável pelos aspectos industriais da fabricação de vacinas contra a covid-19 na UE, afirmou na emissora francesa TF1 no domingo que os europeus "não dependem da Sputnik V de forma alguma", já que outros imunizantes estão homologados.



"A Sputnik V é uma vacina complementar, temos 350 milhões de doses", declarou o comissário europeu do Mercado Interno, acrescentando que "os russos têm dificuldade para fabricá-la e (que) sem dúvida terá que ajudá-los".



A Sputnik V foi inicialmente recebida com ceticismo no exterior, mas sua confiabilidade foi validada em fevereiro pela revista científica The Lancet.



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está examinando atualmente seu pedido de autorização.



Funcionários da UE acusam Moscou de fazer "propaganda" com a Sputnik V.



Buscando ampliar sua capacidade de abastecer o exterior com vacinas, Moscou assinou nos últimos dias dois acordos para a produção de 400 milhões de doses na Índia, entre vários contratos.



TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1



Twitter