Ao menos 60 mortos em ataques no oeste do Níger

Ao menos 60 civis morreram no domingo em massacres no oeste do Níger, perto da fronteira com o Mali, seis dias após ataques na mesma região que deixaram 66 mortos, informaram nesta segunda-feira fontes dos governos locais.



"O balanço foi estabelecido em 60 mortos", afirmaram fontes das forças de segurança do Níger. Mais cedo, as autoridades anunciaram 40 vítimas fatais.



"Homens armados chegaram em motocicletas e abriram fogo contra tudo que se movimentava. Eles provocaram danos em Intazayene, Bakoarate e Wistane e nos acampamentos próximos", afirmou à AFP um funcionário de um governo da região.



O governo do Níger ainda não confirmou os novos ataques.



As localidades atacadas ficam na região de Tahoua, vizinha de Tillaberi, ambas próximas da fronteira com o Mali.



A região de Tillaberi fica na zona denominada de "três fronteiras", nos extremos do Níger, Mali e Burkina Faso, muito afetada pelos grupos extremistas.



No dia 15 de março, supostos extremistas executaram vários ataques contra veículos que retornavam do grande mercado semanal de Banibangou. Também atacaram o vilarejo de Darey-Daye, mataram os moradores e incendiaram veículos e celeiros. No total foram registradas 66 mortes.



Em 2 de janeiro, 100 pessoas morreram em ataques na região de Ouallam, Tillaberi. Os agressores também chegaram de motocicletas.



Há vários anos, Níger é cenário de ataques extremistas no oeste e sudeste.