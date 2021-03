Ao menos 40 civis morreram no domingo em massacres no oeste do Níger, perto da fronteira com o Mali, seis dias após ataques na mesma região que deixaram 66 mortos, informaram nesta segunda-feira fontes dos governos locais e das forças de segurança.



"Homens armados chegaram em motocicletas e abriram fogo contra tudo que se movimentava. Eles provocaram danos em Intazayene, Bakoarate e Wistane e nos acampamentos próximos. Mataram pelo menos 40 pessoas", afirmou à AFP um funcionário de um governo da região.



A declaração foi confirmada por uma fonte das forças de segurança do Níger.