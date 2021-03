COVID: laboratório indiano produzirá 200 milhões de doses da Sputnik V

(foto: KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Fundo Soberano Russo (RDIF) anunciou nesta segunda-feira (22/03) um acordo com o grupo farmacêutico indiano Virchow Biotech para produzir 200 milhões de doses darussa Sputnik V contra o coronavírus."A transferência de tecnologia será completada no segundo trimestre de 2021, e será seguida da produção comercial em larga escala", afirmou o RDIF, que financiou parte doda vacina e está negociando os acordos de produção no exterior. acordo é adicionado ao anunciado na sexta-feira com outra empresa farmacêutica indiana, Stelis, para produzir 200 milhões de doses. Outro, de 100 milhões de doses, foi assinado em novembro com a empresa indiana Hetero."As alianças para vacinas são a única maneira de superar a. O mundo continua sua luta contra o coronavírus e vemos um interesse crescente na Sputnik V", disse Kirill Dmitriev, que dirige o Fundo Soberano Russo, citado em um comunicado.De acordo com o RDIF, a vacina russa já foi autorizada em 54 países, que incluem 1,4 bilhão de pessoas. A Sputnik V, no entanto, ainda não foina Índia, onde os testes clínicos ainda estão em curso.Moscou deseja diversificar as fontes de produção para sua vacina. Asdo país são limitadas e dedicadas prioritariamente ao abastecimento da população russa.A Sputnik V foi inicialmente recebida com ceticismo no, mas sua confiabilidade foi validada em fevereiro pela revista científica The Lancet.A Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) está examinando atualmente o pedido de