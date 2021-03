Principal candidato de oposição nas eleições do Congo morre vítima de covid

Guy-Brice Parfait Kolelas, principal rival de Denis Sassou Nguesso nas eleições presidenciais celebradas no domingo na República do Congo, faleceu em consequência da covid-19 quando era levado para a França, anunciou nesta segunda-feira seu diretor de campanha.



"Morreu no avião que veio buscá-lo em Brazzaville no domingo à tarde", declarou Christian Cyr Rodrigue Mayanda.



"Vamos seguir contando as cédulas. Estava na frente em algumas cidades", completou o diretor de campanha, que convocou os simpatizantes de Kolelas para uma manifestação nesta segunda-feira.



Kolelas testou positivo para covid-19 na sexta-feira e não participou de um comício em Brazzaville.



Poucas horas antes do início da votação, ele divulgou um vídeo em que, deitado em uma cama, afirmou que lutava "contra a morte".



"Meus queridos compatriotas, lutando contra a morte, mas peço que se levantem. Votem pela mudança. Assim não terei lutado por nada", afirmou, debilitado.



"Levantem-se como um só homem. Me ajudem. Estou lutando em meu leito de morte. Vocês também, lutem pela sua mudança. O futuro de seus filhos está em jogo", acrescentou antes de colocar, antes de voltar a colocar o equipamento de respiração.



Kolelas, 60 anos, era o único rival de peso do presidente Sasssou Nguesso, 77, que está há 36 anos no poder.



Sasssou Nguesso espera ser reeleito no primeiro turno das eleições, que terão os resultados anunciados nos próximos dias.