Novas chuvas fortes agravam inundações na Austrália

O sudeste da Austrália foi assolado por mais chuvas intensas nesta segunda-feira (22, domingo no Brasil), agravando as piores enchentes "em 100 anos" ao norte de Sydney, enquanto milhares de pessoas foram evacuadas e mais de 200 escolas foram fechadas.



Um dilúvio de dias de duração causou inundações generalizadas nas áreas costeiras do estado mais populoso do país, New South Wales, com partes da costa noroeste de Sydney passando agora pelo que as autoridades disseram apontaram como as maiores inundações em décadas.



O fenômeno ocorre apenas um ano depois que incêndios florestais sem precedentes causados pela mudança climática atingiram a mesma região. Eles seguiram uma seca prolongada que também fez com que Sydney introduzisse restrições de água.



Serviços de emergência disseram à mídia local que 18 mil pessoas já haviam sido submetidas a ordens de evacuação em todo o estado, com 2 mil ainda sob ordens de evacuação na manhã de segunda-feira.



As autoridades alertaram para uma situação potencialmente "com risco de vida", ainda que até agora não tenha havido registros de mortes ou ferimentos graves.



A previsão é que a precipitação continue caindo nos próximos dias, à medida que as fortes chuvas se espalham para o noroeste do estado e, mais ao norte, para o estado de Queensland.