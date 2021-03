Níger recebe 400 mil doses da vacina anti-covid da chinesa Sinopharm

A China entregou ao Níger 400 mil doses da vacina contra o coronavírus da Sinopharm, disse o Ministério da Saúde nigerino neste domingo (21).



O carregamento de vacinas, que chegou ao aeroporto de Niamey, também incluía 300 mil testes de antígenos, máscaras, equipamentos, luvas, óculos de proteção, termômetros infravermelhos e protetores de calçados, segundo o ministério.



O governo do Níger planeja iniciar a campanha de vacinação contra a covid-19 "a partir de 27 de março de 2021" na capital Niamey, começando com pessoas "prioritárias", incluindo autoridades políticas, profissionais de saúde, pessoas acima dos 60 anos e agentes das forças de segurança.



Até o momento, o Níger relatou 4.918 casos de covid-19 e 185 mortes, de acordo com um balanço oficial do sábado.



As autoridades tomaram medidas drásticas assim que foram detectados os primeiros casos de coronavírus no país, em março de 2020: fechamento de fronteira, declaração do estado de emergência, toque de recolher, fechamento de locais de culto e escolas e o isolamento de Niamey.



Algumas medidas foram suspensas, mas as fronteiras terrestres permanecem fechadas.