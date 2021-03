Grande asteroide se aproxima da Terra, a mais de 2 milhões de km

O maior asteroide a se aproximar da Terra em 2021 passará "perto" de nós neste domingo (21), porém a cerca de dois milhões de quilômetros de distância, sem qualquer risco de colisão. Mas o evento permitirá que os astrônomos estudem o objeto celestial.



Chamado 2001 FO32 e medindo menos de um quilômetro de diâmetro, ele girará a 124.000 "mais rápido que a maioria dos asteroides" passando perto da Terra, de acordo com a NASA.



O corpo rochoso, que não está em sua primeira visita, deve passar pelo ponto mais próximo do nosso planeta neste domingo às 16h02 GMT (13h02, horário de Brasília). Estará então a 2.016.158 km da Terra, ou cerca de cinco vezes a distância Terra-Lua.



"Não há risco de colisão com o nosso planeta", assegura a agência espacial norte-americana. Sua trajetória é, de fato, "suficientemente conhecida e regular" para descartar qualquer perigo, garantem os especialistas do Observatório Paris-PSL.



O grande corpo rochoso é, no entanto, classificado como "potencialmente perigoso", como todos os asteroides cuja órbita é inferior a 19,5 vezes a distância Terra-Lua e cujo diâmetro é superior a 140 metros.



Esta categoria é "incansavelmente perseguida por astrônomos de todo o mundo para fazer o inventário mais exaustivo possível", ressalta o Observatório, recordando que o primeiro - e maior - asteroide, Ceres, foi descoberto em 1801.



O asteroide "2001 FO32" foi observado pela primeira vez em 2001 e tem sido objeto de estreita vigilância desde então. Ele pertence à família "Apollo" de asteroides próximos da Terra, que circundam o Sol em pelo menos um ano e podem cruzar a órbita terrestre.



"Atualmente, pouco se sabe sobre este objeto, então esta passagem próxima nos dá uma oportunidade incrível de aprender muito", disse Lance Benner, cientista do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, do qual depende o Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS).



De acordo com o CNEOS, "astrônomos amadores no hemisfério sul e em baixas latitudes no norte devem ser capazes de vê-lo".



"Teremos que esperar até escurecer e nos armar com um bom telescópio de pelo menos 20 centímetros de diâmetro", precisou à AFP Florent Delefie, do Observatório de Paris.



"Devemos ver um ponto branco se movendo como um satélite", acrescentou o astrônomo.



A trajetória nada tem a ver com a das estrelas cadentes, que são asteroides pequenos que formam uma linha luminosa que divide o céu em uma fração de segundo.



Nenhum dos grandes asteroides listados tem chance de colidir com a Terra no próximo século.



