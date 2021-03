Milhares precisam evacuar Sydney devido a inundações

Milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar os subúrbios de Sydney neste domingo (21, sábado no Brasil), quando a costa leste da Austrália foi atingida por chuvas recordes e inundações generalizadas.



Os serviços de emergência emitiram ordens de evacuação para várias áreas baixas no noroeste da cidade, um dia após as autoridades alertarem sobre enchentes com potencial "risco de vida" no estado de New South Wales.



A população já começou a se reunir em centros de evacuação em cidades ao norte de Sydney, enquanto as chuvas torrenciais no sábado atingiam uma vasta região costeira já encharcada por um verão excepcionalmente úmido.



Prevê-se que as fortes chuvas se deslocarão ao longo da costa no fim de semana, com uma previsão do tempo agitada que deve persistir até quinta-feira.



Os serviços de emergência relataram ter recebido mais de 1.000 pedidos de ajuda e realizado cerca de 100 resgates em inundações durante a noite de sábado para domingo.



É possível que a chuva e as enchentes atrasem a administração das vacinas contra o coronavírus em Sydney e arredores.