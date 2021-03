COVID-19: Jogos Olímpicos de Tóquio não terão espectadores de outros países

O Japão, sede da olimpíada, teve cerca de 8,8 mil mortes por COVID-19 (foto: CHARLY/AFP)

Torcedores de outros países estarão vetados dosquando eles começarem, em quatro meses, afirmaram o Comitê Olímpico Internacional e organizadores locais neste sábado (20/03). A medida se deve para tentar conter contaminações porA decisão foi anunciada após reunião virtual com o Comitê Olímpico Internacional, o governo japonês, o governo de Tóquio, o Comitê Paralímpico Internacional, e outros organizadores.A medida era esperada e especulada há vários meses. Oficiais disseram que o risco era grande demais para aceitar durante a pandemia pessoas de outros países que compraram ingressos, uma ideia fortemente rejeitada pelo público japonês. O Japão teve cerca de 8,8 mil mortes por COVID-19 e controlou o vírus melhor do que a maior parte dos países."Para dar clareza a quem mora em outros países e comprou ingresso, e para permitir que eles ajustem seus planos de viagem neste momento, os responsáveis concluíram que eles não poderão entrar no Japão durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos", afirmou o comitê organizador de Tóquio em comunicado.Ingressos serão reembolsadosSegundo relatos, cerca de um milhão de ingressos foram vendidos para fãs de fora do Japão. Organizadores prometeram reembolsos, mas isso será determinado pelos chamados "Revendedores Autorizados de Ingressos", que cuidam das vendas fora do Japão. Esses agentes cobram prêmios de até 20% do preço dos ingressos. Não está claro se esses prêmios serão reembolsados."Nós poderíamos esperar até o último momento para decidir, se não fossem os espectadores", disse Seiko Hashimoto, presidente do comitê organizador. "Eles precisarão conseguir hospedagem e voos. Então precisamos decidir cedo, ou causaremos muita inconveniência a eles. Eu sei que esse é um assunto muito difícil."O presidente do COI, Thomas Bach, chamou a decisão de "difícil". "Nós precisamos tomar decisões que podem precisar de sacrifícios de todos", disse ele.As principais perdas econômicas das vendas de ingresso perdidas são do Japão. O orçamento do comitê organizador local previa receita de US$ 800 milhões com venda de ingressos, a terceira maior fonte de renda no orçamento privado. Qualquer déficit no orçamento precisará ser compensado por entidades do governo japonês.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.