Venezuela anuncia segunda onda de Covid com variante do Brasil

O governo da Venezuela anunciou nesta sexta-feira que o país vive a segunda onda de Covid-19, mais contagiosa do que a registrada em 2020, em consequência de uma variante do novo coronavírus que surgiu no Brasil.



"Teve início na Venezuela uma segunda onda, muito mais contagiosa do que a registrada em agosto e setembro de 2020", afirmou a vice-presidente Delcy Rodríguez em pronunciamento na TV. Segundo ela, o aumento dos contágios "se dá a partir do registo da variante brasileira na Venezuela", no último dia 4.



Delcy informou que o presidente Nicolás Maduro deve anunciar medidas para conter a expansão do coronavírus no país, afetado pela pior crise de sua história recente e alvo de sanções dos Estados Unidos. O governo venezuelano dá conta de um total de 149.145 infectados e 1.475 mortos no país, de 30 milhões de habitantes, cifras questionadas pela oposição e por ONGs.



A vice-presidente assinalou que, em cidades como Caracas, que concentra a maioria dos novos casos, foi observado um relaxamento das medidas, o que inclui a "celebração irresponsável" de festas.



O país iniciou no mês passado sua campanha de vacinação, com o imunizante russo Sputnik V. Este mês, começou a aplicar também a vacina da farmacêutica chinesa Sinopharm. Juntamente com a oposição, foi acertada a liberação de 30 milhões de dólares para ter acesso às primeiras vacinas do mecanismo Covax.