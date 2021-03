Turquia: Erdogan destitui 3º presidente do BC desde 2019

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, destituiu o presidente do banco central do país, Naci Agbal, dois dias depois de um aumento maior do que o esperado nas taxas de juros. Erdogan nomeou Sahap Kavcioglu como o novo chefe da autoridade monetária do país, de acordo com um decreto publicado no Diário Oficial no sábado, 20, e anunciado pela agência estatal de notícias Anadolu. Desde 2019, é a terceira vez que a principal autoridade monetária do país é destituída por Erdogan.



Mais cedo, a agência havia publicado uma reportagem com analistas tratando de como a alta de juros havia sido surpreendente. O aumento de 200 pontos-base foi superior a um consenso que esperava a elevação em 100 pontos, e colocou as taxas de juros do país em 19%.



Kavcioglu se apresenta nas redes sociais como deputado pelo Partido da Justiça de Desenvolvimento (AKP, na sigla em turco), o mesmo do presidente Erdogan. Além disso, mantém uma coluna de economia no jornal Yeni Safak.



Em seu texto mais recente, Kavcioglu defendeu um pacote de reformas econômicas proposto pela presidência. O novo líder do banco central é graduado na faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Dokuz Eylül, em Izmir.