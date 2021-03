Dez iranianos são acusados nos EUA de contornar sanções contra Teerã

Dez iranianos foram acusados de contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos contra seu país, ao ocultar mais de 300 milhões de dólares em transações durante quase 20 anos, informou nesta sexta-feira (19) o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.



Suspeita-se que tenham comprado em nome do Irã dois petroleiros no valor de 25 milhões de dólares cada e usado "mais de 70 empresas fantasma" com sede na Califórnia, no Canadá, em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos.



As dez pessoas envolvidas parecem estar "fora dos Estados Unidos", informou o Departamento de Justiça, e podem pegar até 20 anos de prisão se forem condenados por um tribunal americano.



"Os acusados trabalharam para ocultar transações no valor de centenas de milhões de dólares em nome de um Estado patrocinador do terrorismo", disse o vice-secretário de Justiça para assuntos de Segurança Nacional, John Demers.



"O Departamento de Justiça continuará implementando todas as ferramentas necessárias para frear a capacidade do regime iraniano de utilizar os recursos do sistema financeiro americano para suas empresas maliciosas".



O Irã está sujeito a sanções econômicas dos Estados Unidos, reinstauradas em 2018, depois de terem sido suspensas como parte do acordo nuclear de 2015, do qual o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos.