México reforça vigilância na fronteira com a Guatemala para barrar crianças migrantes

O México reforçou a vigilância em sua fronteira com a Guatemala para impedir a passagem de menores que tentam chegar desacompanhados aos Estados Unidos, anunciaram nesta sexta-feira (19) as autoridades migratórias.



O Instituto Nacional de Migração (INM) disse que desde janeiro passado identificou 4.180 menores centro-americanos que "viajavam de forma irregular em território mexicano".



Por causa disso, o governo mobilizou nesta sexta-feira "operações na fronteira sul do país para salvaguardar os direitos e a integridade de menores de idade migrantes (...) usados por redes criminosas", destacou o INM em um comunicado.



Segundo a instituição, os traficantes sugerem aos migrantes, a maioria centro-americanos, para viajar com crianças para facilitar sua entrada no México e nos Estados Unidos.



De acordo com relatos de trabalhadores sociais em Matamoros, México, uma vez em território americano, a Patrulha Fronteiriça os registra e leva ao Departamento de Saúde, que os ajuda a se conectar com seus familiares nos Estados Unidos.



O INM informou que as operações no rio Suchiate e zonas vizinhas usarão "drones e mecanismos de visão noturna para a vigilância em áreas e regiões detectadas como vias para a passagem irregular de migrantes".



Este deslocamento se soma às restrições nas fronteiras norte e sul anunciadas pelo México a partir desta sexta-feira e até 21 de abril para conter a propagação da covid-19. As medidas limitam o trânsito terrestre não essencial.



Pela primeira vez desde o início da emergência sanitária, o México anunciou este tipo de ação na fronteira com a Guatemala, que é vigiada desde 2019 por pessoal da Guarda Nacional a fim de conter as caravanas de migrantes que tentam chegar aos Estados Unidos.



Antes das operações, centenas de agentes migratórios, militares e pessoal da Guarda Nacional fizeram nesta sexta-feira uma demonstração de dispersão em Tuxtla Gutiérrez (estado de Chiapas, sul).



As caravanas com destino aos Estados Unidos começaram a ser bloqueadas em 2020 por forças de segurança, tanto no sul do México quanto na Guatemala.



A problemática crescente forçou esta semana o presidente Joe Biden a pedir diretamente aos migrantes que "não venham", durante uma entrevista à ABC News.