Visa é investigada nos EUA por suas práticas com cartões de débito

A Visa, emissora de cartão de crédito, anunciou nesta sexta-feira (19) que foi objeto de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre suas práticas no país com relação a cartões de débito.



"Embora a Visa ainda não tenha recebido um aviso oficial de investigação civil, fomos solicitados a reter documentos relevantes relacionados à investigação", anunciou o grupo em nota enviada ao Departamento de Mercado dos Estados Unidos na noite de sexta-feira.



A empresa garante que irá cooperar com as autoridades.



Suas ações perderam mais de 6% em Wall Street nesta sexta-feira, depois que notícias mencionaram uma investigação do Departamento de Justiça.



De acordo com o Wall Street Journal, a agência governamental questiona se a Visa não está fazendo uso de práticas anticompetitivas no mercado de cartões de débito, por exemplo, evitando que os comerciantes encaminhem transações para redes de cartões que tenham menor custo.



"Acreditamos que as práticas de cartão de débito Visa nos Estados Unidos são legais", afirmou a empresa em documento enviado à SEC.



VISA