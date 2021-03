Jovens funcionários da Goldman Sachs pedem semana de trabalho de 80 horas

Um grupo de analistas recém-contratados pelo banco de investimento Goldman Sachs preparou uma apresentação muito formal reclamando das longas horas e estresse em seus cargos e sugerindo que uma semana de trabalho de 80 horas seria mais adequada.



Como se fosse um documento preparado para clientes, a apresentação é composta de onze páginas com figuras e gráficos.



É baseada em uma pesquisa com treze funcionários do primeiro ano, que afirmam ter trabalhado em média 98 horas por semana desde o início de 2021. No documento, eles ressaltam que vão para a cama em média às 3 da manhã.



A sua saúde física e mental diminuiu drasticamente: 77% deles acreditam ter sido "vítimas de assédio profissional".



"Não consigo mais dormir porque meu nível de ansiedade disparou", diz um deles no documento. "Eu sabia que o horário não seria das 9h às 17h, mas não sabia que seria permanentemente das 9h às 5h", reclamou outro.



Para "resolver a situação", sugerem que uma semana de 80 horas deve ser o limite "máximo".



A apresentação começou a circular nas redes sociais na quarta-feira, antes de estar disponível no Twitter na quinta-feira.



O Goldman Sachs não respondeu de imediato a um pedido de resposta feito pela AFP.



