Biden: é preciso manter distanciamento social e usar máscara

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou nesta sexta-feira, 19, que ainda não é hora de relaxar as medidas para combater a pandemia de covid-19. "Podemos derrotar esse vírus. E vamos! Mas precisamos seguir a ciência", declarou o democrata durante um discurso em Atlanta, na Geórgia.



"Continue a usar máscara conforme o recomendado pelo CDC e vacine-se quando chegar a sua vez", pediu o líder da Casa Branca, ao alertar para a possibilidade de piora na situação epidemiológica com as novas variantes do coronavírus.



Ao lado da vice-presidente Kamala Harris, Biden lamentou o tiroteio que deixou oito mortos na Geóo rgia nesta semana. A maioria das vítimas era de origem asiática. "Qualquer que seja a motivação, sabemos disso: muitos asiático-americanos têm andado nas ruas se preocupando, acordando todas as manhãs desde o ano passado sentindo que sua segurança e a de seus entes queridos estão em jogo", disse o presidente.



Kamala, por sua vez, afirmou que o racismo, a xenofobia e o sexismo são reais nos Estados Unidos, "e sempre foram". A democrata é a primeira mulher negra e de origem asiática a ocupar o cargo de vice-presidente do país.