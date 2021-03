Conversas com a China foram 'duras e diretas', diz alto funcionário dos EUA

As conversas entre os principais diplomatas dos Estados Unidos e da China foram "duras e diretas", mas foram encontradas algumas áreas em que os interesses das superpotências rivais convergiram, disseram altos funcionários americanos nesta sexta-feira (19) após o fim de reuniões bilaterais no Alasca.



O encontro de alto nível terminou em Anchorage, depois que as duas partes trocaram críticas por ações consideradas perturbadoras da estabilidade mundial, no primeiro encontro entre delegados dos dois países desde a chegada ao poder do presidente americano, Joe Biden, em 20 de janeiro.



Após as sessões de quinta e desta sexta-feira pela manhã, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos foram francos em relação a suas preocupações sobre a atitude de Pequim com relação a Hong Kong e Taiwan e seu agir no ciberespaço.



O lado chinês ficou na defensiva, como se esperava, disse.



"Mas também pudemos ter uma conversa muito sincera durante estas muitas horas sobre uma agenda de expansão", afirmou Blinken.



"Sobre o Irã, sobre a Coreia do Norte, sobre o Afeganistão, sobre o clima, nossos interesses se cruzam", afirmou.



As reuniões foram fixadas como uma troca de pontos de vista e não eram esperados acordos ou pactos.



"Esperávamos ter conversas duras e diretas sobre uma ampla gama de temas, e foi isso exatamente o que tivemos", disse o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.



"Temos as coisas claras ao sair e voltaremos a Washington para fazer um balanço de onde estamos", disse.



"Continuaremos consultando aliados e sócios sobre o caminho a seguir", acrescentou Sullivan.



A delegação chinesa, liderada pelo o mais alto funcionário do Partido Comunista chinês para a diplomacia, Yang Jiechi, partiu sem fazer comentários imediatamente após o encontro.



Mas em declarações à agência de notícias chinesa Xinhua, Yang Jiechi disse que as discussões bilaterais foram "diretas, construtivas e úteis".



O diálogo em cinco dias de conversações foi "direto, construtivo e útil, embora ainda haja divergências importantes entre ambas as partes", disse Jiechi à Xinhua.