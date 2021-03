Alemanha está disposta a adquirir a Sputnik V se for autorizada na UE

Alemanha está disposta a adquirir a vacina russa Sputnik V se for autorizada pelas autoridades sanitárias europeias, declarou a chanceler alemã Angela Merkel nessa sexta-feira (19), que ainda garantiu que está disposta a receber pessoalmente uma dose do fármaco da AstraZeneca.



"Sim, vou me vacinar com a vacina AstraZeneca", garantiu em uma coletiva de imprensa. "Gostaria de esperar a minha vez, mas farei isso certamente", afirmou.



"Quanto a vacina russa, há muito tempo venho dizendo que devemos usar qualquer vacina que tenha sido aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos", declarou.



E embora tenha dito que gostaria de ver um pedido conjunto da União Europeia do fármaco russo, "se essa decisão não for tomada (...), então a Alemanha irá pelo seu lado", alertou.



A vacina russa já foi aprovada em 52 países em todo o mundo.



Por outro lado, a Alemanha restringirá a fronteira com a Polônia, que se tornou nesta sexta-feira país de alto risco, segundo o instituto de vigilância sanitária Robert Koch.



A medida, que entrará em vigor no domingo, significa que as pessoas que entrarem em território alemão vindas da Polônia terão que apresentar um exame PCR ou de antígeno negativo, segundo o instituto, que também pôs na mesma categoria Chipre e Bulgária.