O primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu a primeria dose da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca nesta sexta-feira (19), um dia após as garantias dos reguladores britânicos e europeus sobre a segurança do imunizante.



"Eu senti literalmente nada", disse o líder conservador de 56 anos, que foi vacinado no Hospital St Thomas em Londres, onde passou três dias internado na UTI em abril de 2020, infectado com a covid-19.