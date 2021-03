Os aplicativos WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger sofreram uma interrupção em seu funcionamento até às 17:30 GMT (14:30h de Brasília), segundo o site especializado Downdetector.



"Impossível atualizar o serviço", informou o aplicativo Instagram. No caso do WhatsApp, os usuários não conseguiam se conectar, até mesmo depois das 18h GMT (15h de Brasília), alguns indicavam que as redes sociais não haviam voltado à normalidade.



Os três aplicativos pertencem ao Facebook que, consultado pela AFP, não pôde dar detalhes do incidente.