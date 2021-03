Desfile militar do aniversário da rainha Elizabeth II é adiado pela 2ª vez por causa da pandemia

A rainha Elizabeth II ficará mais um ano sem o tradicional desfile militar para comemorar seu aniversário, cancelado pela segunda vez devido à pandemia de coronavírus, informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (19).



A monarca faz 95 anos em 21 de abril, um evento que tradicionalmente é celebrado em junho com um grande desfile militar pelo centro de Londres, chamado de "Trooping the colours" (marchar com as bandeiras) e ao qual centenas de militares e milhares de espectadores comparecem.



Esta cerimônia tem sua origem nos preparativos da guerra que mostravam todas as bandeiras aos soldados para que pudessem reconhecê-las na confusão da batalha.



Para substituir este evento anual, está em análise a possibilidade de realizar um desfile no castelo de Windsor, a cerca de 50 km ao oeste de Londres.



A gigantesca cerimônia também foi cancelada no ano passado e foi substituída por um evento menor em Windsor, onde Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip de 99 anos, estão morando desde março de 2020 no início da pandemia.



Desde então, a covid-19 já cobrou mais de 126.000 vidas no Reino Unido, o país mais afetado da Europa.



Elizabeth II recebeu em janeiro a vacina contra a covid-19, assim como seu esposo, o duque de Edimburgo, que nesta terça-feira recebeu alta do hospital em Londres depois de um mês internado por uma infecção que o levou a fazer uma cirurgia cardíaca.