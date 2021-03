EUA atingem marca de 100 milhões de doses de vacinas contra covid-19 aplicadas

O coordenador da resposta da Casa Branca à pandemia de covid-19, Jeff Zients, informou que os Estados Unidos atingiram nesta sexta-feira, 19, a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus aplicadas, 58 dias após Joe Biden tomar posse como presidente.



Durante uma coletiva de imprensa, o assessor afirmou também que a média diária de doses aplicadas nos últimos sete dias foi de 2,5 milhões.



Ele ainda disse que 22 milhões de vacinas foram enviadas aos Estados nos últimos sete dias. De acordo com Zients, o ritmo mais do que dobrou desde que Biden assumiu o cargo.



Variante britânica



O infectologista Anthony Fauci, principal conselheiro médico da Casa Branca, que também participou da coletiva, afirmou que a variante britânica do coronavírus está se tornando mais dominante nos EUA.



Ao ser questionado sobre o aumento de casos de covid em algumas regiões do país, o cientista respondeu que isso "não é surpresa" e que houve um relaxamento prematuro das medidas de saúde pública.