Fundadores do laboratório alemão BioNTech são condecorados

Os fundadores do laboratório alemão BioNTech, Özlem Türeci e Ugur Sahin, que junto com a farmacêutica americana Pfizer criaram uma das vacinas contra a covid-19, receberam nesta sexta-feira (19) a Grã-Cruz do Mérito com Estrela, uma das principais condecorações alemãs.



"Desde janeiro (2020), você e seus colegas trabalham dia e noite, em uma época em que inúmeras pessoas na Alemanha ainda estavam de mãos dadas, se beijavam e viviam despreocupadamente", disse o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, aos agraciados, em cerimônia na presença da chanceler Angela Merkel.



A vacina, que usa uma técnica inovadora chamada RNA mensageiro, "é uma descoberta revolucionária que salva vidas, meios de subsistência e que garante nossa sobrevivência social, econômica e cultural", acrescentou o presidente.



Steinmeier comparou "a pequena empresa inovadora com sede em Mainz" ao "que representou, nos anos 1970, a lendária garagem familiar para os empresários de informática", em alusão aos fundadores de empresas como Microsoft e Apple.



A BioNTech emprega atualmente mais de 2.000 pessoas, lembrou Steinmeier.



Fundada por um casal de pesquisadores de origem turca, hoje está avaliada em mais de 1 bilhão de euros (US$ 1,2 bilhão).



O presidente alemão também lançou um apelo para que se conceda "acesso justo" à vacina no mundo.



A pandemia "ameaça todos nós e pode ser vencida apenas em conjunto, ou seja, quando as populações de todas as regiões do mundo forem protegidas do vírus", frisou.



